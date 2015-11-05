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إزالة 50حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

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إزالة 50حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا إزالة 50حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

أرشيفية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا بالتعاون مع الإدارة الزراعية من رفع وإزالة عدد 50 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2 فدان و7 قيراط و5 سهم خلال حملات الإزالة التي تجرى على مستوى المحافظة.

أوضح التقرير الذي عُرض على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا جهود الوحدة المحلية ، حيث تم إزالة عدد 30 حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية ميانة بمساحة فدان و9 قيراط و23 سهم بالاضافة الى 20 حالة إصلاح زراعي بمساحة 21 قيراط و6 سهم .

من جانبه كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التعدي علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدي عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التي لا تزال في المهد مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.

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