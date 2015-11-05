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«كاميرون» يعلن قيودًا جديدة ضد الإخوان لتهدئة الأوضاع مع مصر والسعودية

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«كاميرون» يعلن قيودًا جديدة ضد الإخوان لتهدئة الأوضاع مع مصر والسعودية «كاميرون» يعلن قيودًا جديدة ضد الإخوان لتهدئة الأوضاع مع مصر والسعودية

كاميرون رئيس البريطانية

قالت صحيفة “التايمز” إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيعلن قيودًا جديدة على الإخوان المسلمين، خلال أسابيع، وذلك في مساع لتهدئة ومصر.

ووفق ما نقلته “بي بي سي” عن الصحيفة في مقال لـلمحررة السياسية فرانسيس إليوت بعنوان “الإخوان المسلمون يواجهون قيودا جديدة لتهدئة السعودية”، فإن مؤيدي الاخوان المسلمين لوحوا بأن تشديد الحكومة البريطانية القيود على أنشطتها قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية.

وأضافت الصحيفة أن من المرجح أن يطلع كاميرون الرئيس المصري عبد الفتاح ، الذي يزور لندن حاليا، على الإجراءات الجديدة.

وطلب كاميرون منذ عامين إجراء مراجعة مستقلة للإخوان المسلمين وسط ضغوط من الحلفاء في الشرق الأوسط لشن حملة على أنشطتها في بريطانيا. وتقول الصحيفة إن السعودية تشكو أن لندن هي القاعدة الرئيسية للإخوان المسلمين التي حظرتها وتتهمها بأنها على صلة بالمتطرفين.
> وبعد عدة إرجاءات تقول الحكومة البريطانية إن المراجعة التي تجريها لأنشطة الجماعة سيتم الانتهاء منها خلال اسابيع مع اجراءات لتشديد الإشراف على أنشطتها في بريطانيا.

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