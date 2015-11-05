رسمياً.. "FDA" تصدق على دواء لعلاج الربو الحاد

صدقت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية “FDA” على دواء حديث يعالج الربو الحاد يسمى “Nucala” وهو من إنتاج شركة جلاكسو سميث كلاين للصناعات الدوائية.

وأوضح تقرير هيئة الدواء الأمريكية أن الدواء الحديث “Nucala”، يحتوى على المادة الفعالة “mepolizumab”، التى تمت الموافقة على استخدامها فى تركيبة مع العلاجات الأخرى للمرضى فوق 12 عاماً وكبار السن الذين لديهم تاريخ للإصابة من الربو الحاد.

وقال الدكتور بدرول تشودرى، مدير قسم الرئة والحساسية والروماتيزم بإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، إن الدواء الحديث “Nucala” يستخدم مرة واحدة كل أربعة أسابيع عن طريق الحقن، ويتكون من الأجسام المضادة أحادية المنشأ الذى يمنع إنزيم يسمى "انترلوكين 5"، والذى يساعد على تنظيم نوع من خلايا الدم البيضاء تسمى بـ"الكريات الحمضية" التى تساهم فى الربو، والإفراط فى إنتاجها يمكن أن يسبب التهاب فى الرئتين، وزيادة تواتر نوبات الربو.

ويتوقع المحللون أن الدواء سوف يحقق المبيعات السنوية إلى 756000000 دولار بحلول عام 2020.

>وأضاف التقرير أنه يجب على المرضى أخذ أدوية أخرى، بما فى ذلك جرعة عالية من الكورتيزون المستنشق.