المعارضة السورية تسيطر على بلدة بريف حماه الشمالي

>أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسيطرة الفصائل الاسلامية والمقاتلة وتنظيم جند الأقصى المعارضة على أجزاء واسعة من بلدة مورك بريف حماه الشمالي بالكامل.

وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم الخميس إن ذلك جاء عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلين موالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية .

واشار إلى أن هذا التقدم والسيطرة يأتي عقب نحو عام على استعادة قوات النظام والمسلحين الموالين لها السيطرة على البلدة، وسط استمرار الاشتباكات في مناطق تواجد النظام بالجهتين الشرقية والجنوبية من البلدة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر قوات النظام، ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف عناصر جند الأقصى.

ولفت إلى أن البلدة تشهد منذ صباح اليوم قصفا مكثفا من قبل قوات النظام، كما تستمر الاشتباكات بين الطرفين عند الاطراف الشرقية والجنوبية للبلدة وسط قصف للطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على مناطق فيها.

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