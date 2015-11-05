أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المعارضة السورية تسيطر على بلدة بريف حماه الشمالي

Google+ Print
المعارضة السورية تسيطر على بلدة بريف حماه الشمالي المعارضة السورية تسيطر على بلدة بريف حماه الشمالي

>أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسيطرة الفصائل الاسلامية والمقاتلة وتنظيم جند الأقصى المعارضة على أجزاء واسعة من بلدة مورك بريف حماه الشمالي بالكامل.

وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم الخميس إن ذلك جاء عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلين موالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية .

واشار إلى أن هذا التقدم والسيطرة يأتي عقب نحو عام على استعادة قوات النظام والمسلحين الموالين لها السيطرة على البلدة، وسط استمرار الاشتباكات في مناطق تواجد النظام بالجهتين الشرقية والجنوبية من البلدة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر قوات النظام، ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف عناصر جند الأقصى.

ولفت إلى أن البلدة تشهد منذ صباح اليوم قصفا مكثفا من قبل قوات النظام، كما تستمر الاشتباكات بين الطرفين عند الاطراف الشرقية والجنوبية للبلدة وسط قصف للطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على مناطق فيها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365