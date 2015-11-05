مقتل أربعة أطفال فى قصف صاروخى للحوثيين بمحافظة تعز اليمنية

>أكدت مصادر طبية يمنية اليوم الخميس مقتل أربعة أطفال وإصابة عدد أخر من المدنيين جراء قصف الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح لأحياء فى محافظة تعز جنوب صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحوثيين وقوات صالح قصفوا أحياء "ثعبات" و"الدمغة" و"البعرارة" و"الروضة" و"الصفا" بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، وبحسب المصادر، يسقط قتلى وجرحى من المدنيين بشكل يومى جراء قصف الحوثيين وقوات صالح للمناطق الآهلة بالسكان بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون"، فى الوقت الذى تشهد فيه المحافظة وضعاً صحياً متدهوراً فى ظل نفاد الأدوية.

وفى سياق متصل، قالت مصادر فى المقاومة الشعبية لـ (د.ب.أ) إن مواجهات عنيفة دارت بين الحوثيين والمقاومة الشعبية فى حى "ثعبات" و"الدعوة" شرقى المدينة، إثر محاولة الحوثيين وقوات صالح استعادة السيطرة على تلك المناطق، يذكر أن المقاومة الشعبية فى تعز تخوض مواجهات عنيفة ضد الحوثيين وقوات صالح من أجل استعادة السيطرة على كافة المناطق هناك، بدعم من قوات التحالف العربى بقيادة السعودية.

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