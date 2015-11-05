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بدء محاكمة «المستريح»أمام «جنايات القاهرة الاقتصادية» لإتهامه بالنصب

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بدء محاكمة «المستريح»أمام «جنايات القاهرة الاقتصادية» لإتهامه بالنصب بدء محاكمة «المستريح»أمام «جنايات القاهرة الاقتصادية» لإتهامه بالنصب

المتهم أحمد المستريح

بدأت مذذ قليل هيئة محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار عبدالناصر أبو سحلي، جلسة محاكمة رجل الأعمال الشهير بـ”أحمد المستريح”، والذي يواجه إتهامات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم .

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم إتهامات بتلقي أموال بلغت 35 مليون و843 ألف، من 311 مواطن بحجة استثمارها في بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقاري، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريًا من رأس المال، وكان قد توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015م، بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015م.

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