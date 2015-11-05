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صور|محافظ الفيوم يجتمع مع النواب الجدد لبحث المشكلات وقضايا التنمية

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صور|محافظ الفيوم يجتمع مع النواب الجدد لبحث المشكلات وقضايا التنمية صور|محافظ الفيوم يجتمع مع النواب الجدد لبحث المشكلات وقضايا التنمية

جانب من الاجتماع

التقى محافظ الفيوم المستشار وائل مكرم أعضاء مجلس النواب الجدد لمناقشة عدد من المشكلات وطرح القضايا التنموية المختلفة على أرض المحافظة، بحضور مدير أمن الفيوم اللواء ناصر العبد، وسكرتير عام المحافظة اللواء خالد جبرتي، والسكرتير العام المساعد اللواء محمد حمودة.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن الهدف من اللقاء مشاركة النواب الجدد في المسؤولية الاجتماعية تجاه قضايا التنمية في المحافظة والبحث عن حلول للمشكلات التي تواجهنا خاصة المشروعات المتوقفة عن العمل والتي لم يتم استكمالها منذ عدة سنوات بسبب نقص التمويل.

وأكد المحافظ، أن مشكلة التعدى علي الأراضي الزراعية باتت من القضايا الملحة التي تبحث عن حل عاجل لما تمثله من خطورة على ثروة الزراعية، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبات ووضع التشريعات اللازمة لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على الأراضي الزراعية وكيفية التعامل مع المخالفات القائمة بالفعل.

وأضاف أن مشروعات الصرف الصحي المتوقفة عن العمل تحتاج إلى 180 مليون جنيه، وتم رفع مذكرة بهذا الشأن لرئيس مجلس الوزراء لوضع حل جذري لهذه المشكلة، لخطورة الصرف الصحي ودوره في تلوث مياه بحيرة قارون.

ولفت إلى أن نحو 80 قرية بالمحافظة تحتاج إلى توصيل خدمة الصرف الصحي التي تتكلف نحو 2.8 مليار جنيه.

كما استعرض المحافظ عددًا من المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة بالقطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تجهيز عدد من المشروعات لعرضها خلال المؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده خلال شهر ديسمبر المقبل.

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