أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بماذا نصحت لطيفة رأفت ابتسام تسكت؟

Google+ Print
بماذا نصحت لطيفة رأفت ابتسام تسكت؟ بماذا نصحت لطيفة رأفت ابتسام تسكت؟

الخميس 05-11-2015 00:27

أصرّت ابتسام تسكت على مناداة الفنانة لطيفة رأفت باسم "ماماتي" اعتزازاً بلطيفة، وتقديراً لمسارها الفني، ولقربها من ابتسام، خلال البرنامج الفني "تغريدة"، الذي حضرته ابتسام، وكان يستضيف الفنانة المغربية لطيفة رأفت.

عبّرت ابتسام عن فخرها بالمشاركة في البرنامج مع قامة فنية مغربية. ويبدو أن لطيفة اختارت أن تعطي بعض النصائح لتسكت وللفنانات الشابات ليكنّ متّحدات، وقد التقطت ابتسام النصيحة بطريقتها لتقول: "ليس لديّ خلاف مع أحد، وإن كان أيّ شخص يعتقد ذلك فهو غلطان".

من جهتها، شجّعت لطيفة ابتسام لأنّها أخذت طريق التعريف بالأغنية المغربية، ولم تختر الأغنية الشرقية .

و لأول مرة أيضاً، كشفت لطيفة رأفت عن أنها متزوجة، لكنها لم تشر إلى من يكون زوجها، مبرّرة ذلك بأنها تحترم رأي زوجها في عدم الظهور للعلن.

يشار أن لطيفة تزوجت أكثر من مرة، وزوجها الأول كان حميد العلوي متعهّد الحفلات المغربي المعروف، غير أن زيجاتها الأخرى لم تتحدث عنها يوماً، وآخر زواج لها كما تردّد في بعض المواقع المغربية هو ثريّ أفريقي لم تعمّر معه سوى 8 أشهر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي