بماذا نصحت لطيفة رأفت ابتسام تسكت؟

أصرّت ابتسام تسكت على مناداة الفنانة لطيفة رأفت باسم "ماماتي" اعتزازاً بلطيفة، وتقديراً لمسارها الفني، ولقربها من ابتسام، خلال البرنامج الفني "تغريدة"، الذي حضرته ابتسام، وكان يستضيف الفنانة المغربية لطيفة رأفت.

عبّرت ابتسام عن فخرها بالمشاركة في البرنامج مع قامة فنية مغربية. ويبدو أن لطيفة اختارت أن تعطي بعض النصائح لتسكت وللفنانات الشابات ليكنّ متّحدات، وقد التقطت ابتسام النصيحة بطريقتها لتقول: "ليس لديّ خلاف مع أحد، وإن كان أيّ شخص يعتقد ذلك فهو غلطان".

من جهتها، شجّعت لطيفة ابتسام لأنّها أخذت طريق التعريف بالأغنية المغربية، ولم تختر الأغنية الشرقية .

و لأول مرة أيضاً، كشفت لطيفة رأفت عن أنها متزوجة، لكنها لم تشر إلى من يكون زوجها، مبرّرة ذلك بأنها تحترم رأي زوجها في عدم الظهور للعلن.

يشار أن لطيفة تزوجت أكثر من مرة، وزوجها الأول كان حميد العلوي متعهّد الحفلات المغربي المعروف، غير أن زيجاتها الأخرى لم تتحدث عنها يوماً، وآخر زواج لها كما تردّد في بعض المواقع المغربية هو ثريّ أفريقي لم تعمّر معه سوى 8 أشهر