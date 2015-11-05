حصة الفلاسي أفضل مقدمة برنامج منوعات ومسابقات في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فازت الإعلامية الإماراتية حصة الفلاسي بلقب أفضل مقدمة برنامج منوعات ومسابقات تراثي عن برنامجها "الشارة" الذي عرض على قناة الإمارات في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" الأوسع عربياً.

وحققت الإعلامية الإماراتية حصة الفلاسي نجاحاً إعلامياً هائلاً لدى ملايين المشاهدين الذين تابعوا تقديمها الثقافي المميز لمسابقات تراثية في تاريخ وثقافة وعادات وتقاليد الإمارات العربية الأصيلة ، كما أبرزت عبر أسئلتها ومسابقاتها القيم والأخلاق الخليجية النبيلة،وأغوت جوائز برنامجها الثمينة القيمة التي تبدأ قيمتها من عشرة آلاف درهم إلى نصف مليون إماراتي المشاهدين على إجراء أبحاث عبر الكتب والإنترنت لمعرفة الإجابة الصحيحة على مسابقاتها التراثية،وهذا الأمر زاد من حب ورغبة أبناء الخليج الشباب في معرفة تاريخهم وجذورهم العربية الأصيلة.

وتفردت حصة الفلاسي بتقديمها له بأناقة عربية محافظة وجميلة وراقية بألوان الفصول والطبيعة العربية،وطلة جذابة على الشاشة بحضورها الناعم،وابتسامتها المهذبة الدافئة دون مبالغة من أي نوع.

وهي استحقت عن جدارة الفوز بلقب أفضل مقدمة برنامج منوعات ومسابقات منفردة دون أن تتقاسم معها أي إعلامية أخرى اللقب.

فحصة الفلاسي اليوم نموذج جميل ومشرق ومشرف للإعلامية العربية عموماً والخليجية خصوصاً.

وفوز حصة الفلاسي كأفضل مقدمة برنامج منوعات ومسابقات عن برنامجها "الشارة"،وفوز محمد الشهري كأفضل مقدم برنامج مسابقات عن برنامجه "ألوف وحروف"، يجعلنا نتمنى أن يلتقيا معاً ببرنامج مسابقات خليجي مشترك خاص في رمضان 2016 يعرض على شاشتيهما معاً: mbc1 والإمارات ليكسب كل منهما جمهور الآخر ويمنحان المشاهد العربي متعة أكبر بهذا النوع الرفيع والجميل من البرامج المنشطة للعقل في شهر الصوم والبركات.