عادل بلحجام لسيدتي نت: إعتزلت الغناء ولم أعتزل التلفزيون

نفى المذيع التلفزيوني المغربي والفنان عادل بلحجام أن يكون قد راوده حنين العودة إلى ميدان العزف والغناء وتقديم البرامج الفنية والغنائية على شاشة التلفزيون .

وقال عادل لـ "سيدتي نت" إن اعتزاله للغناء وبخلاف الإشاعة التي ترددت مؤخراً خيار نهائي ، بعدما تفرغ للدعوة وإلقاء المحاضرات الدينية والمشاركة في المؤتمرات العالمية إلى جانب علماء البلدان الإسلامية على غرار المؤتمر العالمي لتدبر القرآن الكريم ، الذي نظم مؤخراً بالدار البيضاء على مدى يومين والذي شارك في تقديم جلساته والمساهمة في أوراشه إلى جانب إنتاجه للبرامج الدينية على (اليوتيوب)،مؤكداً أن أضواء الكاميرا، وتقديم السهرات والشهرة لم تعد تهمه بتاتاً.

وحول دوافع اختياره لاعتزال الميدان الفني قال عادل إن اعتزاله بمثابة العودة إلى الأًصل باعتبار أن أسرته ملتزمة دينياً، وجده كان عالم دين معروف بمراكش حيث وجد نفسه مع مرور الوقت في مجال فني مغاير للمنهاج الذي تربى عليه فاختار العودة إلى الأصل بهداية من الله تبارك وتعالى موضحاً في نفس الوقت أن اعتزال الفن وتقديم البرامج الغنائية لا يعني ابتعاده عن التلفزيون، حيث يعتزم الإنخراط في تقديم برامج تلفزيونية دينية تتماشى واختياره على غرار البرنامج الدينية على قناة (شوف TV) الذي انتهى عرض آخر حلقاته مؤخراً، فضلاً عن مشاريع أخرى قيد الدرس في قناة محمد السادس للقرآن الكريم بالرباط.

وحول رأيه في تردد بعض الفنانين في اعتزال الميدان الفني وتراجعهم أحياناً في قرارهم ، قال عادل أن السبب غالباً هو الوضع المادي للفنان بعد اعتزاله، حيث تقل مداخيله المالية ويجد نفسه في وضع مادي صعب ، فيتراجع عن قراره الاعتزال ولكنه لو ينظر إلى من هم أقل منه مستوى في العيش لارتاح كثيراً وبالتالي فمادام الله هو الرزاق فلماذا نكلف أنفسنا بالسعي إلى هذا الرزق بما لا يرضي الله. فالمسألة تتوقف بالنسبة للفنان على مدى قناعته بالقرار الذي اتخذه.

ويعد عادل بلحجام أستاذاً للموسيقى ومنشطاً لعدة برامج إذاعية وتلفزيونية نذكر منها "نغمة وأتاي" على القناة الأولى و"جرب حظك" في القناة الثانية وبرامج أخرى كما سبق و قدم برنامج (الخيمة) في قناة "حواسي" بدبي.