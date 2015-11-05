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بالصور: Angelina Jolie تتألق في العرض الأول لفيلمها الجديد

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الخميس 05-11-2015 02:10

تأقت النجمة العالمية Angelina Jolie مساء يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني- نوفمبر في نيويورك، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد By The Sea، الذي حضرته إلى جانب زوجها الممثل براد بيت، شريكها في بطولة العمل.

Jolie التي أبدت تشوقها لبلوغ سن الـ 50، بدت خلال العرض بكامل أناقتها، وإرتدت فستاناً باللون الأزرق الفاتح، مع حزام ذهبي زادها تألقاً.

ونشرت صحيفة الـ Daily mail مجموعة من الصور التي جمعت Angelina ببراد بيت، وبدت الرومنسية واضحة عليهما، من خلال نظرات العشق الرومنسية التي تبادلاها أمام المئات.

يشار إلى أن فيلم By The Sea تدور أحداثه في حقبة السبعينيات بفرنسا، ويجسد قصة شخصين متزوجين حياتهما مليئة بالمشاكل والمشاجرات وكل منهما يعيش في عالمه الخاص المختلف، ومن المتوقع أن يطرح في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي 11 كانون الاول/ديسمبر في بريطانيا.

هذا العمل الذي تولت Angelina كتابته وإخراجه، ، هو الأول لها مع زوجها بعد Mr & Mrs Smith الذي صدر عام 2005.

 

 

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