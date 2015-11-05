صور|حركة منشقة عن «طالبان» تبايع «الملارسول» أميراً لها

أعلن فصيل منشق عن حركة طالبان الأفغانية تعيين زعيم له، ما يؤكد وجود خلافات شديدة في الحركة عقب مقتل مؤسسها الملا عمر.

> واختير الملا محمد رسول لقيادة الجماعة المنشقة خلال اجتماع لمقاتلين بالحركة غربي محافظة فراه.

وقال المنشقون إن قائد طالبان الجديد، الملا أختر منصور “اختطف حركة طالبان بسبب جشع شخصي”.

> وعين منصور في أغسطس زعيما لطالبان بعدما اعترفت الحركة بمقتل زعيمها الملا عمر قبل عامين.

وفي الأشهر الأخيرة، تفجرت الخلافات في حركة طالبان وظهرت إلى العلن، واصبح الشقاق الآن أكثر حدة.

وسيكون للملا رسول أربعة نواب، حيث ينيبه كل من عبد المنان نيازي ومنصور داد الله وشير محمد أخوندزاده في الشؤون العسكرية، بينما ينوبه في الشؤون السياسية الملا باز محمد حارس.