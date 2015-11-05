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بالصور.. وصول فريد الديب لمحكمة النقض لحضور طعن النيابة فى براءة مبارك

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بالصور.. وصول فريد الديب لمحكمة النقض لحضور طعن النيابة فى براءة مبارك بالصور.. وصول فريد الديب لمحكمة النقض لحضور طعن النيابة فى براءة مبارك
وصل منذ قليل فريد الديب المحامى إلى محكمة النقض والمنعقدة بدار القضاء العالى، لحضور الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الذى حصل عليه الرئيس السابق حسنى مبارك، بعدم جواز نظر الدعوى فى قضيه قتل المتظاهرين.

كانت المحكمة قد قضت سابقا بقبول طلب النيابة بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين".

وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بجلسة اليوم الخميس 5 نوفمبر، وجاء الحكم بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين فى القضية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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