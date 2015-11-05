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محافظ المنيا يوقف ثلاثة صيادلة عن العمل لمدة شهرين

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محافظ المنيا يوقف ثلاثة صيادلة عن العمل لمدة شهرين محافظ المنيا يوقف ثلاثة صيادلة عن العمل لمدة شهرين

اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا

قرر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، وقف ثلاثة صيادلة بمركز ومدينة بني مزار عن العمل لمدة شهرين؛ لرفضهم استلام عقار السوفالدي المعالج لفيروس c وصرفه لأهالي المركز، كما أمر بإجراء تحقيق فوري معهم بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة؛ للوقوف على أسباب الرفض.

وأوضحت الدكتورة راوية التوني، مدير عام فرع التأمين الصحي بالمنيا، أنه بالرغم من وجود عيادة للتأمين الصحي ببني مزار، إلا أن الأهالي تقدموا بالعديد من الشكاوى؛ لتضررهم من عدم صرف عقار السوفالدي أسوة بباقي مراكز المحافظة.

وأضافت أن الدولة تبنت المشروع القومي لعلاج فيروس c، الذي يكفله التأمين الصحي للفئات التي تتم تغطيتها تأمينيًا، وللتيسير على المرضى تم توفير أطباء لكتابة الدواء، وفتح منفذ لصرف العقار بكل مركز، وتم العمل بجميع هذه المنافذ على مستوى المحافظة، وفقًا لقرار اللجنة العليا للكبد التابعة للتأمين الصحي بفرع المنيا.

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