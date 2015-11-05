متعافية من سرطان الثدي: ولدي حلق شعري.. وعائلتي دعمتني

"أكتوبر" قد يكون شهراً عادياً لدى الكثير ممن يعيشون حولنا، لكنه ليس كذلك بالنسبة للسيدة "عواطف" وغيرها من نساء المملكة اللواتي استعدن ذكريات محاربة مرض سرطان الثدي مع غيرهن من نظيراتهن اللواتي شاركن في حملة "اكشفي السر" التي نظمتها جمعية "زهرة" لسرطان الثدي بالتعاون مع علامة "روومز" للأثاث.

حيث شكلت الحملة هذا العام نهجاً تطوعياً كسر الصورة التقليدية المتداولة في إيصال رسائل ونصائح للمجتمع حول سرطان الثدي، بعيدا عن مجرد لون وردي يظهر على جدران الجمعية أو المعرض لأخذ صور تذكارية والتباهي بما يقدم، وتكون المحفز لتطوير فكر توعوي لمجتمع صحي خالٍ من مرض سرطان الثدي، لا بد من التنظيم الذي يقوم على التخطيط السليم، والقدرة على التواصل مع متعافيات وإقامة ورش عمل تفاعلية تنقل الصورة الحقيقية للنساء حول المرض واكتشاف خباياه وطرق التعامل معه، وهي مبادئ كانت حاضرة بين أقلام النساء اللواتي حضرن فعاليات الورش التي قام بالإشراف عليها أربع متعافيات يشكلن قاعدة ثقافية وفكرية مهمة في المجتمع "مستشارة تثقيف صحي، وموجهة تربوية، ومديرة مدرسة، ومتخصصة في الطب البديل".

القبول بقضاء الله

كلنا يعلم المثل: اسأل مجرب ولا تسأل حكيم؛ لكن هناك مثل آخر تحدثت عنه السيدة عواطف يقول: "اسأل مجرب ولا تنسَ الطبيب" ، فالحديث مع متعافية من سرطان الثدي، فيه الكثير من الحكم التي لا بد من النساء الأخريات التعامل معها بجدية ، "عواطف" التي تحدثت عن تجربتها مع سرطان الثدي في ورش عمل "اكشفي السر"، طالبت نساء المجتمع بعدم التردد في اجراء الفحوص المبكرة: "اكتشفت المرض بالفحص الذاتي اليدوي. عندما لاحظت وجود ورم صغير سارعت الى المستشفى وأجريت الفحوصات المتعلقة بهذا المرض من ميموغرام وأشعة صوتية. عندما تم تشخيص الحالة صدمت لكن وجدت أن القبول بقضاء الله وإحسان الظن به هو الطريق نحو بداية مرحلة علاجي".

تشير "عواطف" إلى أن الكشف المبكر عن طريق الفحص الذاتي أو التوجه إلى المراكز الطبية "يساعد في العلاج بشكل فاعل"، وهي التي أصيبت بالمرض وشفيت منه في العام ذاته "السرطان كلمة مخيفة في المجتمع حتى إنه يُسمى بالمرض الخبيث تجنبا لذكر اسمه. لكن لو فكرنا بمنطق، لوجدنا أن كل مرض يُهمل أو نسبة تشخيصه متأخرة تصبح نهايته سيئة. بينما أثبتت التجارب أن نسبة الشفاء من السرطان عالية، بحول الله وقدرته".

وتابعت رسالتها لمن حولها: " أنصح جميع السيدات بالمداومة على الفحص الذاتي كل شهر، حتى تجنب شيء لا تحمد عقباه".

كثير من النساء يُصدمن عندما يعرفن أن مرض سرطان الثدي لا يصيب الكبار فقط أو من لديها تاريخ عائلي مع المرض، إنهن على خطأ الكشف المبكر مهم جداً وقد ينقذ الحياة، ويقلل الوفاة – لا سمح الله - بنسبة 30%على الأقل. في حين يُنصح للنساء اللواتي لديهن أقارب من الدرجة الأولى، مثل الأب والأم والأخت إجراء الفحص في سن الأربعين. يقول المتخصصون في هذا المجال، ان أي ورم بغض النظر عن كونه سرطان الثدي أو غيره يحتاج لكي ينمو بحجم سنتمتر واحد (5 سنوات)، إذن لا تخافي فالحياة تنتظرك لتكوني بعيدة عن أكثر من 28% من نسبة السرطانات التي تصيب النساء في المملكة التي تحتل المركز 16 على مستوى العالم في الاصابة بسلطان الثدي، كما أن نسبة نجاة المرأة من سرطان الثدي تصل إلى 98% لكن في حال تم الكشف عنه مبكراً.

تقول "عواطف": "كثيرة جداً المفاهيم المغلوطة المتداولة في المجتمع، خاصةً بين مرضى السرطان، ومنها أنه مميت بالضرورة. بعضهم يعتقد جازماً أنه بسبب العين والحسد فيهملون علاج الأطباء ".

ارتفاع المعنويات

العامل النفسي هو الآخر يلعب دوراً هاماً في التغلب على المرض، خصوصاً لدى المرأة التي تعد حساسة جداً في هكذا مواقف. تتحدث "عواطف" عن حادثة حصلت معها عندما أقدمت على حلق شعرها عند بدء العلاج الكيميائي، في إشارة منها إلى أن الدعم العائلي سيرفع المعنويات ويسهم في ارتفاع المناعة التي لها أهمية كبيرة في تقبل الجسم للعلاج الكيميائي: "قمت بحلق شعري تماماً والذي قام بحلقه أحد أولادي وسط جو من المرح والدعاء من الأسرة حتى أتقبل الوضع الذي كان قائماً آنذاك. وجود من حولي من عائلتي هوّن عليّ هول المصاب وحسّن من نفسيتي وله كان السبب في ارتفاع المعنويات وتقبل جسدي للعلاج الكيميائي، ولله الحمد".

كان عام 2004 صعباً على "عواطف" بكل ما فيه من تفاصيل وألم لكنها بالإرادة والتصميم ووقوف من حولها قهرت المرض، وهاهي اليوم تحاول إيصال رسالتها للمجتمع عبر تطوعها في جمعية "زهرة": "وجدت فرصاً كثيرة جداً لتقديم الدعم المعنوي والمساندة لمريضات سرطان الثدي في زهرة. من ضمنها هذا العام حملة اكشفي السر، التي وجدت قبولاً كبيراً لدى كثير من السيدات".