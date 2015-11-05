«عمرو دياب» يفسخ تعاقده مع «روتانا»

كشفت هدى الناظر مديرة أعمال عمرو دياب ، بأن عمرو قرر فسخ تعاقده مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بسبب عدم التزام الشركة بتنفيذ بنود عقده.

وأضافت أن عقد “الهضبة” مع روتانا الذي جدد عام 2007، لا يتبقى فيه سوى طرح ألبوم غنائي واحد، ولكنه أصبح في حكم الإلغاء لعدم رغبة عمرو استكمال عقده مع الشركة.

وبدأت الأزمة بين عمرو والشركة، بعد تأكده بأن روتانا هي التي سربت ألبومه الأخير “شفت الأيام”، حيث أن النسخة التي انتشرت في الأسواق كان بها عيوب تقنية ببعض الأغنيات، وهي نفسها التي طرحتها روتانا عبر قناتها بموقع “يوتيوب”، على عكس الاخرى التي كان قد أستلمها عمرو وطرحها عبر قناته بنفس الموقع.

بالإضافه لما سبق ، كان عمرو قد اتفق على تصوير أغنيتين من الألبوم الأخير، لكن الشركة لم تصور سوى أغنية واحدة، على عكس مع ما فعلته الشركة مع عدد من المطربين والمطربات مؤخرا .

وتعليقا على تصريحات مديرة أعمالل “الهضبه ” قال سعيد إمام المدير التنفيذي لشركة روتانا “لا تعلم أي شيء عن هذا الأمر، ولم يصل لها شيئاً حتى اللحظة بشكل رسمي أو قانوني يعلن فيه عمرو رغبته فسخ التعاقد”.