صور |«الإسكان»: افتتاح مبنى السجل المدني بمدينة برج العرب الجديدة

افتتح المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون تنمية وتطوير المدن، ومساعدوه، والمهندس أحمد الدسوقى، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، مبني السجل المدني والذى أصبح جاهزا للعمل وخدمة المواطنين، وذلك خلال بجولة تفقدية بالمدينة.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة موقعي عمارات الإسكان الاجتماعي لمشروع (258 عمارة) ويشمل تنفيذ 6192 وحدة سكنية، ومشروع (134عمارة) ويشمل تنفيذ 3216 وحدة سكنية، معلنا أنه سيتم الانتهاء من التنفيذ بحلول شهر يناير 2016.

وقام المهندس كمال فهمى، بمتابعة عدد من المشاريع الخدمية المختلفة بالمدينة، وتشمل الموقف التنفيذى لأعمال صيانة ورفع كفاءة موقع الموقف العمومي للأتوبيس والسرفيس بالمدينة، مشيرا إلى أن هذا المشروع ممول من حساب مجلس الأمناء بالمدينة، بالإضافة إلى تفقد مبني المركز الصحي بالحي السكني الثاني، ومكتب التموين بالحي الثالث الجاري تجهيزه للافتتاح.

وقال المهندس أحمد الدسوقى، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة: “إن خطة جهاز مدينة برج العرب الجديدة خلال العام المالى الحالى 2015/2016 والتى تبلغ ملياراً وثلاثة وتسعين مليوناً ومائة واثنين وسبعين ألف جنيه، تعادل 37% من قيمة الاستثمارات التي تمت بالمدينة منذ إنشائها عام 1979″.