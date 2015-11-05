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الخارجية تهيب بالمواطنين التعامل بحذر مع جهات إلحاق العمالة بالخارج

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الخارجية تهيب بالمواطنين التعامل بحذر مع جهات إلحاق العمالة بالخارج الخارجية تهيب بالمواطنين التعامل بحذر مع جهات إلحاق العمالة بالخارج

وزير الخارجية – سامح شكري

تهيب وزارة الخارجية بالسادة المواطنين توخى أقصى درجات الحذر وعدم الاندفاع وراء العروض التى تقدم من جهات تدعى قيامها بإلحاق دارسين لمعاهد متخصصة بالخارج فى مجال الطيران أو ما شابه، وأشخاص وجهات تدعى عملها فى مجال إلحاق العمالة بالخارج، وذلك فى ضوء ما تواتر من معلومات من سفاراتنا عن تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب.

و فى هذا الشأن، تهيب الوزارة التعال مع هذه الجهات والأشخاص، دون إجراء دراسة جيدة لضمان جديتها وقيامها على أساس قانونى، نظراً لما يترتب على ذلك من تعرض المواطنين لمشاكل فى الخارج ووقوعهم تحت طائلة القانون، فضلاً عن عدم قدرتهم على تدبير نفقات العودة لأرض الوطن.

 

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