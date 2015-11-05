صور |«مدبولي» يعلن وصول المياه لمحطة مياه العاشر لبدء التشغيل التجريبي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء وصول المياه إلى محطة تنقية المياه بمدينة العاشر من رمضان، تمهيدًا للتشغيل التجريبى.

وقال الوزير : إن الجزء الأول من المرحلة الأولى من المحطة يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف م3/يوم، وسيصل إنتاج المحطة إلى 600 ألف م3/يوم بانتهاء الجزء الثانى من المرحلة الأولى.

وأضاف مدبولي: المياه العكرة تصل إلى المحطة من ترعة الإسماعيلية مرورا بالمأخذ، ثم الروافع (1و2)، ويتم نقل المياه إلى المحطة عبر خط قطره 2500مم.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المحطة تخدم مدن : العاشر من رمضان، الشروق، بدر، خليج السويس، ومدينتى، مضيفا أن الطاقة الانتاجية الإجمالية للمحطة تبلغ ١,٢ مليون م٣ يوميا، وقد تم وصول المياه للمحطة تمهيداً لتشغيل الجزء الأول من المرحلة الأولى تجريبيًا.

وأوضح الوزير أن التكلفة الإجمالية للمأخذ والخطوط والروافع والمحطة وخطوط التوصيل إلى المستهلكين بلغت حوالى 2.5 مليار جنيه.