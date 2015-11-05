"مرور الجيزة": بدء المرحلة الثانية لمشروع توسعة شارع فيصل خلال أسبوع

أكد العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط و البحوث بمرور الجيزة، أن الإدارة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير مرور الجيزة، ستشرف على استكمال المرحلة الثانية لأعمال تطوير وتوسعة بشارع فيصل وذلك خلال أسبوع بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء الشركة المنفذة للمشروع.

وأضاف مدير إدارة التخطيط والبحوث، أن أعمال تطوير وتوسعة شارع فيصل ستكون بداية من منطقة الطوابق وصولا إلى منطقة المشابك لمسافة 3 كليو مترات، على أن يتم إنشاء أرصفة للمشاة وأماكن لانتظار السيارات واستقطاع أجزاء من الجزيرة الوسطى وإضافتها لنهر الطريق.

وأشار العقيد طاهر أن مشروع تطوير شارع فيصل والشوارع الجانبية يأتى فى إطار الاستعداد لأعمال حفر مترو الأنفاق بشارع الهرم وزيادة الضغط المرورى على شارع فيصل، باعتباره البديل الطبيعى لشارع الهرم.

وأوضح مدير إدارة التخطيط، أن الإدارة ستدفع بخدماتها المرورية بكافة ربوع الشارع لحين الانتهاء من أعمال التطوير، لمنع وجود أى تكدسات مرورية بالطريق مع عدم وجود أى تحويلات مرورية .

>