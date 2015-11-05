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زحام مرورى بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق الأوتوستراد

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زحام مرورى بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق الأوتوستراد زحام مرورى بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق الأوتوستراد
انقلبت سيارة نقل ثقيل أعلى طريق الأوتوستراد اليوم الخميس، نتيجة السرعة الزائدة، وارتطمت السيارة بالجزيرة الوسطى للطريق، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة السيارات للمتجه من مناطق المعادى وفى طريقه إلى حلوان.

وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية الناجمة عن الواقعة .

كانت غرفة عمليات مرور القاهرة تلقت بلاغا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور بمنطقة صقر فريش، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية للعمل على إزالة حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
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