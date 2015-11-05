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بالأدوية أو العناصر الطبيعية.. حسب حالتك اتعالج من الضعف الجنسى

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بالأدوية أو العناصر الطبيعية.. حسب حالتك اتعالج من الضعف الجنسى بالأدوية أو العناصر الطبيعية.. حسب حالتك اتعالج من الضعف الجنسى

ضعف الانتصاب
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>يعانى نسبة كبيرة من الرجال من ضعف الانتصاب، وهو ما يؤدى للفشل فى إتمام العلاقة الجنسية، وقد يتطور الأمر إلى البعد عن الجنس الآخر أو الطلاق.

التعرف على الأسباب المؤدية لضعف الانتصاب تساعد على العلاج
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>ولكن قبل أن تصاب بالاكتئاب، يجب أن تتعرف على الأسباب المؤدية لضعف الانتصاب، وهذا ما يوضحه الدكتور محمد حسين أبو حديد مدرس مساعد الأمراض الجلدية فى المركز القومى للبحوث.

الأسباب المرضية والعضوية لضعف الانتصاب
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>ويؤكد مدرس مساعد الأمراض الجلدية، أن هناك أسبابا عضوية ومرضية وراء الإصابة بضعف الانتصاب، ومن أهم الأسباب العضوية هى حدوث خلل فى المخ أو العمود الفقرى أو تليف العضو الذكرى الذى يتسبب فى تناقص الطول والحجم، أو التسرب الوريدى.

السمنة والتدخين ومرض السكر من أسباب ضعف الانتصاب
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>ويشير مدرس مساعد الأمراض الجلدية، أن مرض السكر والذين يتناولون أدوية الضغط ومرضى التصلب الشرايين والرجل المصاب بالسمنة والمدخن والرجل غير الممارس للرياضة، هم الأكثر عرضة لضعف الانتصاب.

العناصر الطبيعية أو الأدوية علاج ضعف الانتصاب ولكن حسب الحالة
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>وينصح مدرس مساعد الأمراض الجلدية، بالذهاب للطبيب لتحديد المشكلة ومعرفة سببها، وإجراء الكثير من الفحوصات لتحديد سبب المشكلة وعلاجها سواء كانت بعناصر طبيعية أو تناول الأدوية اللأزمة، مؤكدا أن ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية تعد من أهم الأشياء التى تساعد على الانتصاب.

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مصر 365