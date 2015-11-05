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القلق والاكتئاب فى منتصف العمر يسببان البدانة

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القلق والاكتئاب فى منتصف العمر يسببان البدانة القلق والاكتئاب فى منتصف العمر يسببان البدانة
ذكر تقرير جديد أن الرجال والنساء الذين يشعرون بالاكتئاب فى مرحلة منتصف العمر يصابون بالبدانة، بعد تناولهم كميات من الطعام تزيد عن حاجتهم كى يشعروا بالراحة.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن هذه المعدلات ترتفع بشكل ملحوظ بين البالغين فى سن الأربعينات والخمسينات الذين اعترفوا بأنهم يشعرون بالاكتئاب أو القلق.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسب البدانة فى المناطق الأكثر حرمانا، إلا أن عدم الشعور بالسعادة كان من العناصر الأساسية لهذه الحالة بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية للشخص.

وحذر التقرير الذى أصدرته مؤسسة بحثية بريطانية معنية بالصحة من أن معدلات البدانة قد وصلت الآن إلى "مرحلة الأزمة"، وقال إن هذا الوباء سيكون حملا ضخما على هيئة خدمات الصحة والاقتصاد البريطانيين.

وذكرت جوليا مانينج المديرة التنفيذية للمؤسسة، أن "بحثنا يظهر أنه بينما تعد العوامل الاجتماعية أساسية فى تحديد أسباب البدانة، إلا أن ثمة اتجاها متزايدا نحو البدانة بين الرجال فى الطبقات المتوسطة والعليا".

وأوضح التقرير أن البالغين الذين اعترفوا بأنهم يشعرون بالقلق والإحباط هم الأكثر عرضة لزيادة الوزن – لا سيما فى مرحلة منتصف العمر.

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مصر 365