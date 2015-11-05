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قبل ما تديه التطعيم.. أمراض معينة فى الأطفال يجب أن تخبرى الطبيب بها

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قبل ما تديه التطعيم.. أمراض معينة فى الأطفال يجب أن تخبرى الطبيب بها قبل ما تديه التطعيم.. أمراض معينة فى الأطفال يجب أن تخبرى الطبيب بها
التطعيم من أهم الوسائل الوقائية ضد إصابة الأطفال بالأمراض المزمنة، وهناك عدد من الأمصال التى يجب تطعيم الطفل بها لتجنب تعرضه للأمراض.

لكن على الرغم من أهمية التطعيم للطفل فهناك بعض المحاذير التى يجب الانتباه لها قبل تعاطى الطفل جرعته من المصل المضاد للمرض.

أستاذ طب الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، يؤكد أن إصابة الطفل ببعض الأمراض، قد يمثل خطرا على صحته فى حاله تلقيه أنواعا معينة من التطعيمات، لذا يجب على الأم أن تقدم للطبيب صورة واضحة عن الحالة الصحية للطفل، وعن الأمراض التى يعانى منها والعلاجات التى يتلقاها.

تبعا لرأى سالم فإصابة الطفل بزيادة الكهرباء فى المخ أو إصابته بأمراض فى الكلى أو تلقيه جرعات من العلاج بالكورتيزون أو وجود درجة من الضعف فى جهاز مناعته، تعد جميعها من أهم الأشياء التى يجب أن يخبر بها الطبيب قبل أن نعطى الطفل جرعة التطعيم، وخاصة أن هناك أنواعا معينة من التطعيمات تؤدى إلى تفاعلات خطيرة للغاية فى حالة كان الطفل يعانى من الأمراض السابق ذكرها.
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