«الطرق» تطلق مزادها العلني للأرقام المميزة 14 الجاري

تعتزم مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، وبالتعاون مع معرض دبي الدولي للسيارات 2015، الذي يقام في الفترة ما بين 10 – 14 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي ( قاعة الملتقى)، إطلاق المزاد العلني رقم (89)، للأرقام المميزة الذي سيتم في 14 نوفمبر ويحمل ما يقارب 110 أرقاماً للوحات المركبات، فيما سيتم فتح باب التسجيل للمشاركة يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري.

وأوضح سلطان المرزوقي مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص بالهيئة، تأتي مشاركة الهيئة بمزادها العلني المقبل للمرة الثانية في مركز دبي التجاري العالمي وبالتعاون مع معرض دبي الدولي للسيارات 2015، وذلك انطلاقاً من أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمركز التجاري العالمي من خلال التواجد خلال فترة فعالية معرض السيارات الدولي، الذي يقام كل سنتين مرة وتعد هذه الدورة الـ 13 له، ويمتلك شريحة واسعة من الزوار سواء من داخل الدولة أو خارجها، وهو ما يعكس العديد من الايجابيات على المشاركة من خلال المساهمة بشكل كبير وفعّال في عرض خدمات إدارة ترخيص المركبات وتثقيف الجمهور والزوّار بالخدمات المُقدمة من الهيئة بشتى أصنافها، فضلاً عن أن المشاركة ستحقق زيادة في الإيرادات وترشيد للنفقات.

وأضاف، سيحتوي المزاد العلني المقبل على العديد من الأرقام التي ستكون محط اهتمام الجمهور، حيث سيتم طرح 110 أرقاماً للوحات المركبات للأرقام الثنائية، والثلاثية، والرباعية والخماسية للفئات H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q، ومنها رقمان للمركبات الكلاسيك، و7 أرقاماً للدراجات النارية، وهو ما سيسهم في تلبية رغبات المتعاملين من هواة اقتناء الأرقام المميزة، مؤكداً ايضاً أن المزاد يُعد فرصة للجمهور على التواجد والمشاركة فيه كونه سيحظى على إقبال واسع من الجمهور من مختلف شرائح المجتمع باعتباره شاملاً وسيحقق تطلعاتهم ورغباتهم في اقتناء اللوحات المميزة، كما أن المزادات العلنية تُحقق التنافس الكبير من الجمهور في الحصول على اللوحة.

وحول آلية المشاركة في المزاد، أوضح بأنه سيتم فتح باب التسجيل للمزاد يوم الأحد 8 نوفمبر، وذلك من خلال زيارة مراكز خدمة العملاء التابعة للهيئة في دبي ( أم الرمول، البرشاء، ديرة)، أو من خلال التسجيل عبر الموقع الالكتروني www.rta.ae، وسيمتد إلى يوم المزاد، إلى الساعة 4 عصراً، حيث يبدأ المزاد الساعة 4:30 عصراً، كما تتطلب المشاركة أن يتوفر للعميل ملف مروري في دبي، ووضع شيك قابل للاسترجاع كضمان للمشاركة بقيمة خمسة وعشرون ألف درهم.