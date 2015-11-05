القبض على عاطلين يتاجران فى الهيروين والحشيش بالبحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة القبض على عاطلين وبحوزتهما حشيش وهيروين وسلاح نارى بشبراخيت ودمنهور.

وردت معلومات لقسم مكافحة المخدرات بالمديرية بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة شبراخيت مفادها قيام "ا.م.ر" 31 سنه عاطل بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة شبراخيت والمدن المجاورة مسرحاً لمزولة نشاطه الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردده حيث أسفرت إحداها عن ضبطه بمسكنه وبحوزته 3 طرب لمخدر الحشيش تزن حوالى (1500) جرام، لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى ( 50 ) جراما، بندقية آلية عيار 7.62×39 مم تحمل رقم BR 02102، وبداخل خزينتها (20) طلقة من ذات العيار، ( سكين )، مبلغ مالى ( 1800 ) جنيه، هاتف محمول، جهاز تابلت.

بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والسلاح النارى والأبيض لغرض الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول والتابلت للاتصال بعملائه، تحرر المحضر 12808/147 جنايات مركز شرطة شبراخيت لسنه 2015.

كما ورد لمركز شرطة دمنهور محضر محـرر بمعرفـة الإدارة العامة لمكافحة للمخدرات ( منطقة غرب الدلتا ) يتضمن ضبط "ك.س.ا" 18 سنة عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته 25 لفافة متوسطة الحجم لمخدر الهيروين، مطواه قرن غزال، و4 طلقات محدث صوت وبلى، هاتف محمول، مبلغ مالى 50 جنيها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض والطلقات بغرض الدفاع، المبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.وتحرر المحضر 27227/ 354 جنايات مركز شرطة دمنهور لسنة 2015.