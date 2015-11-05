ضبط 3 عاطلين بحوزتهم فرد روسى ومواد مخدرة فى أسوان

تمكنت حملة تفتيشية بمركز دراو، من ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى، تم التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة المختصة.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان، إخطارا بتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم سعودى س. 37 سنة عاطل أثناء تواجده بدائرة مركز دراو، وبحيازته سلاح نارى عبارة (فرد روسى محلى الصنع)

>تحرر بالواقعة المحضر رقم (1890) إدارى مركز دراو لسنة 2015م.

كما ألقى رجال المباحث بمديرية أمن أسوان القبض على عاطلين بحيازتهما مواد مخدرة بأماكن متفرقة بمركزى أسوان وإدفو، تم التحفظ على المتهمين، تمهيدا للعرض على النيابات المختصة.

وكانت حملة تفتيشية بأنحاء مراكز المحافظة، أسفرت جهودها عن ضبط المتهم سعودى. ح 34 سنة وبحيازته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كجم تقريبا، وتحرر بالواقعة المحضر رقم (8314) إدارى إدفو.

وتم ضبط المتهم محمد . ص 42 سنة عاطل و بحيازته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (150) جرام تقريبا. وتحرر المحضر (2915) إدارى قسم ثان أسوان. وجارى إخطار النيابة العامة.