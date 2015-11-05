الداخلية تحبط تهريب 100 كيلو عاج بميناء سفاجا البحرى

أحبطت مصلحة أمن الموانئ تهريب كمية من العاج وزنت 100 كيلو جرام داخل البلاد، حيث وردت معلومات لأجهزة البحث الجنائى بمصلحة أمن الموانئ، مفادها قيام "متولى . ع " سائق، مقيم بالغربية، بتهريب كمية من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية محملة على السيارة رقم د ع ق 5968 نقل قيادة "محمد . ع " مقيم بالمطرية بالقاهرة عبر ميناء سفاجا البحرى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة الجمارك بالميناء، تم ضبط السيارة وبتفتيشها تبين أنها تحتوى على 90 كيلو جراما من شرائح العاج، و245 سبحة مصنعة من العاج بإجمالى أوزان 110 كيلو جرامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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