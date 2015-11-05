"المرور" تضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و65 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت من ضبط 6863 مخالفة مرورية متنوعة، و(65) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وضبط (24) سيارة مخالفة لنظم الإفراجات السياحية والجمركية .

يأتى ذلك فى إطار تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المرورى، فقد وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

كما وجهت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية للمرور، عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير الخمور أو المخدرات بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، أسفرت جهود الحملات عن ضبط ( 65 ) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة ، كما قامت الإدارة العامة للمرور بحملة مرورية مُكبرة لاستهداف السيارات المخالفة لنظم الإعفاءات السياحية والجمركية ، والتى أسفرت عن ضبط (24) سيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة على حدة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون .

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