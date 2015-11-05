"مكافحة المخدرات" تضبط 100 كيلو حشيش وبانجو ونصف مليون قرص مخدر خلال 24ساعة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديريات أمن "الإسماعيلية، القاهرة، القليوبية، الجيزة، الدقهلية، البحر الأحمر، أسيوط، الإسكندرية" خلال الـ24ساعة الأخيرة فى ضبط عدد من قضايا الاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر، حيث تم ضبط نحو 100 كيلو مخدرات وأكثر من نصف مليون قرص مخدر.

تأتى هذه الحملات فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة مرتكبى جرائم تجارة المواد المخدرة، وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

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