ساينس مونيتور: اضطرابات سوريا والعراق تقرب الأكراد من حلم دولتهم

سلطت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، الضوء على الأكراد وسعيهم إلى تحقيق حلمهم بإنشاء دولة مستقلة لهم، وقالت "إن الاضطرابات فى سوريا والعراق تقدم لهم فرصة لتحقيق الحلم".

وذكرت الصحيفة أن الأكراد يعتبروا أكبر جماعة عرقية فى العالم بلاد دولة، ويمثلون أقليات كبرى فى إيران وتركيا وسوريا والعراق. ويحلم أغلب الأكراد، ويبلغ عددهم حوالى 30 مليون شخص حول العالم، بمحو تلك الحدود الجبلية وتأسيس ما يطلقون عليه "كردستان الكبرى"، لكنهم لم يمتلكوا أبدا السلطة أو الدعم الدولى لتحقيق هذا الهدف، غير أن الجيل الجديد يأمل أن يكون هناك تغيير بفضل دورهم كشركاء رئيسيين فى الحرب التى تقودها أمريكا ضد تنظيم داعش مع الانهيار المحتمل لدولتى سوريا والعراق.

وقد أسفرت المكاسب الكردية فى العراق ومؤخرا فى سوريا عن تزايد سيطرتهم على الأراضى. وفى تركيا التى يوجد بها أكبر تمركز للأكراد، استطاع حزب موالى لهم أن ينجح فى الوصول إلى البرلمان لأول مرة. ورغم انهيار عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستانى مما سمح بعودة العنف، فإن الحزب الموالى للأكراد حصل على نسبة من التمثيل البرلمانى فى الانتخابات التى أجريت هذا الأسبوع. وفى إيران لا يزال المسلحون والنشطاء الأكراد يواجهون الإعدام.

لكن دورهم فى الفصول الدرامية الأخيرة فى الحرب على داعش، بما فى ذلك الانتصار فى بلدة كوبانى السورية، هو ما أثار التعاطف الدولى لقضيتهم. فكل انتصار عسكرى يشعل إحساسا بالمصير. وقبل عدة أشهر، كان المحللون يتحدثون عن اللحظة الكردية، وكانوا يقولون إن المناخ الدولى لم يكن أكثر ملائمة لمساعى الأكراد تحو الاستقلال كما هو فى هذا الوقت. إلا أن أغلبهم يحذرون الآن من أن النزاعات الداخلية تمضى فى طريقها وربما تزداد لتدفع بالأكراد نحو العنف. وتعارض تركيا وإيران والولايات المتحدة الاستقلال الكردى.

ونقلت ساينس مونيتور عن المحلل موتلو سيفيرولو المقيم بواشنطن قوله إننا لا يزال بإمكاننا الحديث عن اللحظة الكردية لأن الجنى قد خرج من القمقم، وأصبحت القضية الكردية إقليمية ودولية، وتحتاج لمعالجتها من قبل القوى العالمية إن آجلا أو عاجلا.

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