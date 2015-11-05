الديب يطالب بحضور «مبارك» جلسة محاكمته: «لن أترافع عنه غيابيًا»

قال المحامى فريد الديب أمام محكمة النقض، إنه يجب حضور الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للجلسة، وأنه لن يترافع عنه غيابيًا.

وأضاف الديب، أنه يقدم للمحكمة ايضاحات ولا بد من حضور المتهم، مشيرا إلى أنه كتب الاسباب من وجهة نظرة لنظر الدعوى، وهي ليست مرافعة عن متهم غائب وإنما هي إيضاح يعين في كشف الحقيقة.

وأوضح الديب، أن أمر الإحالة حدد التهمة بالنسبة للمتهم بأنه اشترك بطريق الاتفاق ليس غيره مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في التهمة المنسوبة للعادلي، والتى قضت فيها محكمة النقض في 4 يونيو الماضي ببراءة العادلى و مساعديه.

وقالت محكمة في حكمها السابق في هذا الخصوص أن جريمة الاشتراك المنسوبة للعادلى لم تحدث اصلا وان المذكرة التى قدمتها لمحكمة الاعادة في دفوع محددة وهو نفس الدفوع التى قدمها لمحكمة النقض في المرة الاولى.

ولفت الديب إلى أنه لمنع تضارب الأحكام ولأن الحكم بعدم جريمة الاشتراك بتاييد حكم البراءة في صفحة 126 الصادر من محكمة الاعادة إذا ”اشترك في اية ومع مين” ويصبح الجريمة ليس لها محل.

وطالب الديب بتأكيد براءة حسنى مبارك من تهمة اشتراك في قتل المتظاهرين اسوة بالعادلى ومساعديه.