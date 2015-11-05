خبراء البنك الدولي يتابعون المرحلة النهائية لمبنى الركاب بمطار القاهرة

يقوم خبراء البنك الدولي للبناء والتنمية بزيارة ميدانية يوم 11 نوفمبر الجاري، لمتابعة معدلات الانجاز في المرحلة النهائية لمشروع مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى حسب الجدول الزمنى المتفق عليه للتشغيل التجريبي للمطار خلال الربع الاول من عام 2016 المقبل .

ومن المقرر أن يلتقي الوفد أثناء الزيارة بالطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى والدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمسئولين عن المشروع .. ويضم الوفد اسعد علام المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط ومستر أوليفى لوبير رئيس لجنة النقل بالبنك .

وتأتى زيارة المطار في اطار زيارة خبراء البنك الدولى لمصر في الفترة من 7 الى 12 نوفمبر لمتابعة المشروعات التى يساهم البنك في تمويلها .

من ناحية اخرى قام الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بزيارة ميدانية لمبنى الركاب رقم 2 لمتابعة اختبار الأنظمة الجديدة بالمطار وامداد المبنى بالتيار الكهربائي الدائم وانارته بالكامل .