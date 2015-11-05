الداخلية تطالب محكمة النقض بنقل محاكمة مبارك في «قتل المتظاهرين» لأكاديمية الشرطة لسوء الطقس

قالت محكمة النقض في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القرن، بأنه ورد إليها خطاب من وزارة الداخلية باستحالة نقل مبارك لدار القضاء العالى بوسط البلد، وطلبو لصعوبة التامين نقلها الى أكاديمية الشرطة، وتلت المحكمة مذكرة بالحالة الصحية واسباب عدم نقلة ان تقريب مستشفى المعادى العسكرى بتدهور حالتة الصحية وانة يجرى عملية جراحية وتعرضة لكسر فآعضمة الفخذ ويعانى من ارتفاع فى ضغط الدم.

وتنظر محكمة النقض إعادة محاكمة مبارك في قضية القرن، بعدما قضت في ابريل الماضي بالغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية بالبراءة وحددت جلسة الغد لنظر موضوع محاكمتة فيما يتعلق بالشق الخاص باتهامه “بالاشتراك في قتل المتظاهرين”ابان ٢٥ يناير

فيما طلب المدعين بالحق المدنى بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق عام 2011/2013وسماع شهادة اقوال المستشار عمر مروان بصفتة كان رئيس اللجنة

و قال فريد الديب ان العادلى حصل على البرائة فلابد من حصول مبارك على البرائة وتم رفع الجلسة للقرار وعقب ذلك هتف انصار حسنى مبارك مواطن بالروح بالدم نفديك يا مباركك

> تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد

و كانت محكمة النقض في ابريل الماضي قد ايدت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمود الرشيدي ببراءة مبارك من الاتهام الخاص بتربيح الغير في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وانقضاء الدعوي الجنائية له ونجليه فيما يتعلق بالحصول على فيلات من رجل الأعمال حسين سالم كما ايدت أحكام البراءة الصادرة بحق اللواء حبيب العادلي ومساعدي الداخلية الستة وهم اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق في قضية قتل المتظاهرين،حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم .

وقضت بإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، في ا تهامه “بالاشتراك بالقتل بحق المتظاهرين”.. وحددت جلسة الغد لنظر موضوع هذا الشق فقط من الاتهام.