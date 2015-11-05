أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مرشح دائرة أشمون: القضاء على البطالة ومحاربة الفقر من أولوياتى

Google+ Print
مرشح دائرة أشمون: القضاء على البطالة ومحاربة الفقر من أولوياتى مرشح دائرة أشمون: القضاء على البطالة ومحاربة الفقر من أولوياتى
أكد فيصل أبو العز مرشح حزب المصريين الأحرار عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، أن برنامجه الانتخابى يرتكز على محور أساسى وهو القضاء على الفقر ومحاربة البطالة.

وأضاف فيصل فى تصريحات صحفية، أنه وضع برنامجا انتخابيا قويا يرتكز على محاور عدة أهمها توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وتحسين خدمات دائرة أشمون برمتها، إضافة إلى دور التشريعى المنوط به لأعضاء البرلمان وذلك لاستكمال خارطة طريق 30 يونيو.

وأوضح، أنه سيعمل جاهدا على بذل مزيد من الجهد والعطاء لتقديم كافة الخدمات لأهالى الدائرة فى شتى المجالات وذلك طريق الاهتمام بالصحة والتعليم وتحسين الطرق التى تربط المدينة بالمناطق الصناعية كمدينة السادات وغيرها من المدن الصناعية لكى يستطيع العمل العودة إلى منازلهم يوميا دون صعوبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365