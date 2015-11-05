مرشح دائرة أشمون: القضاء على البطالة ومحاربة الفقر من أولوياتى

أكد فيصل أبو العز مرشح حزب المصريين الأحرار عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، أن برنامجه الانتخابى يرتكز على محور أساسى وهو القضاء على الفقر ومحاربة البطالة.

وأضاف فيصل فى تصريحات صحفية، أنه وضع برنامجا انتخابيا قويا يرتكز على محاور عدة أهمها توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وتحسين خدمات دائرة أشمون برمتها، إضافة إلى دور التشريعى المنوط به لأعضاء البرلمان وذلك لاستكمال خارطة طريق 30 يونيو.

وأوضح، أنه سيعمل جاهدا على بذل مزيد من الجهد والعطاء لتقديم كافة الخدمات لأهالى الدائرة فى شتى المجالات وذلك طريق الاهتمام بالصحة والتعليم وتحسين الطرق التى تربط المدينة بالمناطق الصناعية كمدينة السادات وغيرها من المدن الصناعية لكى يستطيع العمل العودة إلى منازلهم يوميا دون صعوبة.