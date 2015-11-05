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ضبط 8000 رغيف و600 كرتونة شيبس وحلويات منتهية الصلاحية بالبحيرة

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ضبط 8000 رغيف و600 كرتونة شيبس وحلويات منتهية الصلاحية بالبحيرة ضبط 8000 رغيف و600 كرتونة شيبس وحلويات منتهية الصلاحية بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل ، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 8000 رغيف و600 كرتونة شيبس وحلويات منتهية الصلاحية .

حيث شن رجال مباحث بالبحيرة ، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط " صاحب محل بويات كائن بشارع عبدالسلام الشاذلي بندر دمنهورلحيازته عدد ( 391 ) عبوة دهانات وبويات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وتحرر المحضر 17271/2015 جنح قسم دمنهور.

كما تم ضبط قائد تروسيكل بدون لوحات ومقيم مدينة المحمودية لقيامه بتجميع عدد ( 8000) رغيف خبز بلدي مدعم لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه و تحرر المحضر 13095/2015 جنح مركز المحمودية.

وتم ضبط قائد السيارة رقم 150463 نقل بحيرة ومقيم العقرب / مركز كفر الدوارلحيازته عدد ( 600 ) كرتونه شيبس وحلويات منتهية الصلاحية و تحرر المحضر 14978/2015جنح مركز أبوالمطامير. .
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مصر 365

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