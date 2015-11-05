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فنى بمديرية المساحة بالشرقية: العامليون بالهيئة يواجهون تعسفا منذ2011

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فنى بمديرية المساحة بالشرقية: العامليون بالهيئة يواجهون تعسفا منذ2011 فنى بمديرية المساحة بالشرقية: العامليون بالهيئة يواجهون تعسفا منذ2011
قال المهندس مجدى سليمان فنى بمديرية المساحة بالشرقية، إن العاملين بالهيئة المصرية العامة بالمساحة يواجهون تعسفا منذ عام 2011 بسبب عدم تنفيذ اللائحة المالية والتى تم اعتمادها بنسبة زيادة بالحافز ليصل 400% بالإضافة إلى بدل مخاطر وبدل طبيعة عمل بنسبة 65% للفنى و60%للموظف الإدارى والتى لم ينفذ منها شىء حتى الآن.

وأضاف عبد الحليم جمعة رئيس وحدة الميكنة بمساحة الدقهلية فى تصريحات خاصة، أن الموظف الذى يبلغ سن المعاش يتقاضى مبلغ لا يزيد عن 4 آلاف جنيه، رغم أن اللائحة تنص على رفع مبلغ مكافأة نهاية الخدمة للعاملين ليصل إلى 60 شهرا على آخر أساسى من راتبه.

وطالب الجميع رئيس مجلس الوزراء ووزير الرى ورئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بتنفيذ اللائحة المالية التى تم اعتمادها فى 2015 وعلى أن يتم العمل بها فى شهر يونيو من هذا العام والذى لم يحدث رغم اعتماد 365 مليونا لتخصيصها لتنفيذ اللائحة.

وقال إنه سيتم اليوم عمل محضر بالاجتماع وإرساله لمجلس الوزراء.

يذكر أن العاملين بالهيئة المصرية العامة للمساحة بجميع محافظات سيعقدون اجتماعا طارئا بمديرية المساحة بمحافظة المنيا، لمناقشة وثيقة التأمين على العاملين وسبب عدم تنفيذ اللائحة المالية خاصة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة ووزير الرى.

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مصر 365

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