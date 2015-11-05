محافظ الإسماعيلية:18 شركة خاصة لجمع القمامة والمخلفات بالمحافظة

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية فى تصريحات صحفية على تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع الجهات والأجهزة المعنية بتطبيق برامج خطة ومنظومة النظافة العامة بالإسماعيلية وتنفيذ التجربة الجديدة للجمع السكنى المباشر للقمامة والمخلفات من المنازل والمحال التجارية والتى تم البدء فى تطبيقها فعليا بأحياء مدينة الإسماعيلية إعتبارا من أول نوفمبر الجارى بالتعاون مع وزارة البيئة ومن خلال الإستعانة بعدد 18 شركة خاصة لجمع القمامة والمخلفات ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة الجديد بمنطقة أبو بلح بأول طريق السويس والذى بدا تشغيلة فعليا بالتزامن مع بدء تنفيذ التجربة الجديدة.

وأشلر المحافظ الى أنه لابد من تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بأهمية تطبيق تجربة الجمع السكنى المباشر للقمامة والمخلفات من المنازل وتعاونهم مع القائمين على تنقيذ التجربة من أجل إستعادة الوجه الحضارى والجمالى للإسماعيلية.

وأضاف اللواء يس طاهر اننا نستهدف إلغاء صناديق القمامة من الشوارع والميادين تماما مؤكد على أن كلمة السر فى تحقيق النظافة العامة فى أى بلد من البلاد المتقدمة هو نجاح تطبيق نظام الجمع السكنى المباشر مشيرا الى استمرار تنفيذ التجربة لفترة ستة أشهر كاملة وتقديم الخدمة للمواطنين مجانا دونما تحمل أى أعباء أو رسوم.