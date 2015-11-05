مؤتمر للأحزاب بسوهاج اليوم للمطالبة بتقنين أوضاع مزارعى قرية الكولة

تعقد أمانات أحزاب الكرامة، والتجمع، والدستور بسوهاج، اليوم الخميس، مؤتمرا للتضامن مع مزارعى قرية الكولة بقرية أخميم، وذلك بعد قرار إعادة ترسيم حدود مدينة أخميم الجديدة وضياع أراضى الظهير الصحراوى بالقرب من قرية الكولة والتى استصلحها الفلاحون منذ سنوات.

وطالب الفلاحون بإعادة تقنين وضع هذه الأراضى ومساحتها 500 فدان لتصبح ملكيتها قانونية لهم ولكن لم تحدث أى استجابة من المسئولين لمطالبهم بالرغم من صدور قرار من رئاسة الوزراء بتقنين أوضاع عدة حالات مشابهه لمزارعى قرية الكولة، مما أثار حفيظة المواطنين وعددهم 84 أسرة.

وأعلنت الأحزاب تضامنها مع أهالى قرية الكولة من المزارعين المتضررين من قرار مجلس الوزراء الخاص بتخصيص مساحة 500 فدان من الأراضى المستصلحة من قبل المزارعين وضمها إلى مشروع مدينة أخميم الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.