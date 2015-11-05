رئيس جامعة قناة السويس يفتتح المؤتمر العلمى بكلية الصيدلة

افتتح الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس المؤتمر العلمى لقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة وذلك برئاسة الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة والمشرف على قسم الصيدلانيات ومقرر المؤتمر الدكتور شديد جاد وبحضور الدكتور محمد مصطفى الأستاذ التفرغ بكلية الصيدلة ووكلاء كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والذى يقام بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة وذلك فى إطار الاهتمام الشديد الذى توليه جامعة قناة السويس نحو خريج شريك فى البحث العلمى.

أكد الدكتور ممدوح غراب فى المؤتمر على أهمية أن يولى طلبه كلية الصيدلة الاهتمام بالبحث العلمى وذلك لأن حاجة سوق العمل فى هذه المرحلة التى تمر بها مصر تتطلب أن يكون الخريج قادرا على تطبيق المادة العلمية التى درسها على أرض الواقع فلا مجال للعلم غير القابل للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب أنه فى هذا الإطار قام بحضور حفل توزيع جوائز الأبحاث الطلابية والذى أقيم بالمشاركة بين قطاع التعليم والطلاب ومكتب الإبداع التكنولوجى والتسويق Tico والذى تم من خلاله تكريم 28 مجموعة بحثية وحصل منهم 3 مجوعات على جوائز عن أبحاثهم وذلك ترسيخا لفكر جديد تتبناه الجامعة وهو الدمج والتفاعل بين القطاعات المختلفة بالجامعة وذلك لصالح الطالب والعملية التعليمية واختتم رئيس الجامعة كلمته بأنه يتمنى أن يحضر كل يوم مؤتمرا فى الجامعة حتى يعرف كل طالب أهمية البحث العلمى ويعرف أسس البحث العلمى الصحيح.

وأشار الدكتور ياسر مصطفى إلى أن الدعم الكبير الذى يقدمه الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة لطلاب الجامعة والعملية التعليمية بها وانطلاقا لما تولية الجامعة من اهتمام بالبحث العلمى الذى نعتبره من أولوياتنا وهدفنا الرئيسى الذى نطمح من خلاله إلى نشر العلم والمعرفة والبحث العلمى وقال الدكتور ياسر مصطفى إن مؤتمر قسم الصيدلانيات الثانى يناقش البحوث المقدمة من الباحثين بقسم الصيدلانيات ثم قام الدكتور شديد جاد بتقديم الطلاب والأبحاث المقدمة وفتح باب المناقشة وأجاب كل باحث على التساؤلات التى وجهت إليه حول بحثه.



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الدكتور غراب أثناء المؤتمر



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جانب من الحضور



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المشاركون فى المؤتمر