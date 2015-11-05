أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

فتح بوغازى ميناءى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

Google+ Print
فتح بوغازى ميناءى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية فتح بوغازى ميناءى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية
قررت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، فتح بوغازى ميناءى الإسكندرية والدخيلة، نظرا لتحسن الأحوال الجوية.

وقال اللواء بحرى فتحى طه محمد القائم بأعمال رئيس هيئة الميناء، إنه تقرر فتح البوغاز بعد قياس الرصدة الجومائية، حيث بلغت سرعة الريح 18 عقدة، وبلغ ارتفاع الموج مترا واحدا، بالإضافة إلى اعتدال درجة الرؤية والضغط الجوى، مما يسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.

وبدأت إدارة الحركة بالميناء فى السماح بدخول وخروج السفن، وقد وصل إجمالى سفن المخطاف الخارجى 30 سفينة والداخلى 27 سفينة هذا وتستمر الحركة الطبيعية للعمل بالميناء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365