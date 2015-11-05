فتح بوغازى ميناءى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، فتح بوغازى ميناءى الإسكندرية والدخيلة، نظرا لتحسن الأحوال الجوية.

وقال اللواء بحرى فتحى طه محمد القائم بأعمال رئيس هيئة الميناء، إنه تقرر فتح البوغاز بعد قياس الرصدة الجومائية، حيث بلغت سرعة الريح 18 عقدة، وبلغ ارتفاع الموج مترا واحدا، بالإضافة إلى اعتدال درجة الرؤية والضغط الجوى، مما يسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.

وبدأت إدارة الحركة بالميناء فى السماح بدخول وخروج السفن، وقد وصل إجمالى سفن المخطاف الخارجى 30 سفينة والداخلى 27 سفينة هذا وتستمر الحركة الطبيعية للعمل بالميناء.

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