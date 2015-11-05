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نبيل العربي في وصفه للجامعة العربية:من الصعب أن تسير سيارة موديل 1945 الآن

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نبيل العربي في وصفه للجامعة العربية:من الصعب أن تسير سيارة موديل 1945 الآن نبيل العربي في وصفه للجامعة العربية:من الصعب أن تسير سيارة موديل 1945 الآن

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أهمية تغيير ميثاق الجامعة العربية ، مشيرا إلى أنه "من الصعب أن تسير سيارة موديل 1945 في شوارع القاهرة الآن أو في شوارع أي عاصمة عربية أخرى"في إشارة إلى الميثاق الذي لم يتم تغييره منذ ذلك التاريخ.

وكشف في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الخميس عن إتمام الجامعة العربية لتعديلات الميثاق ، وقال :"سوف ندعو لاجتماع لتوقيع الدول الأعضاء عليه" ، معربا عن أمله في أن يتم ذلك قبل قمة مارس المقبل في المغرب.

وقال العربي إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عرض عليه في أحد اللقاءات تحسين العلاقات العربية ­ الإيرانية ، مشيرا إلى أنه رد عليه مطالبا بوقف التدخلات الإيرانية أولا.

وقال العربي إن مصير الرئيس السوري بشار الأسد يصعب الإجابة عليه ، حتى بالنسبة إلى الرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين.

وشدد الأمين العام للجامعة على أهمية إعادة النظر في نظام الأمن الجماعي ، وطالب بإطلاق حملة تفضي إلى تعديل ميثاق الأمم المتحدة.

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مصر 365