داعش يفجر ديرا للراهبات شمال الموصل

صرح مصدر في وزارة البيشمركة اليوم الخميس بأن تنظيم "داعش" أقدم على تفجير دير للراهبات في قضاء تلكيف على بعد 520 كلم شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "تنظيم داعش قام اليوم بإخلاء دير الراهبات في قضاء تلكيف وتفخيخه وتفجيره بالحال" ، موضحا أن "التفجير ألحق أضرارا كبيرة بالمباني السكنية المجاورة للدير".

وفي غضون ذلك ، قام التنظيم بقصف نقاط تفتيش تعود لقوات البيشمركة في بلدة تلسقف ذات الغالبية المسيحية حيث أطلق ستة قذائف هاون من داخل قضاء تلكيف المجاور لبلدة تلسقف ما أسفر عن إصابة 11 من قوات البيشمركة بينهم نقيب.