أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

داعش يفجر ديرا للراهبات شمال الموصل

Google+ Print
داعش يفجر ديرا للراهبات شمال الموصل داعش يفجر ديرا للراهبات شمال الموصل

صرح مصدر في وزارة البيشمركة اليوم الخميس بأن تنظيم "داعش" أقدم على تفجير دير للراهبات في قضاء تلكيف على بعد 520 كلم شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "تنظيم داعش قام اليوم بإخلاء دير الراهبات في قضاء تلكيف وتفخيخه وتفجيره بالحال" ، موضحا أن "التفجير ألحق أضرارا كبيرة بالمباني السكنية المجاورة للدير".

وفي غضون ذلك ، قام التنظيم بقصف نقاط تفتيش تعود لقوات البيشمركة في بلدة تلسقف ذات الغالبية المسيحية حيث أطلق ستة قذائف هاون من داخل قضاء تلكيف المجاور لبلدة تلسقف ما أسفر عن إصابة 11 من قوات البيشمركة بينهم نقيب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365