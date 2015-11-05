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فيديو في الجول - شاهد كيف تصرف فيريرا قبل ركلة جزاء دويدار من الملعب

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فيديو في الجول - شاهد كيف تصرف فيريرا قبل ركلة جزاء دويدار من الملعب فيديو في الجول - شاهد كيف تصرف فيريرا قبل ركلة جزاء دويدار من الملعب

رصدت كاميرا FilGoal.com ركلة الجزاء التي أثارت جدلا واسعا عقب مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الرابعة من الدوري المصري من أرض الملعب.

وتدخل محمود أبو السعود حارس المقاولون بقبضة يديه أثناء لعب إسلام جمال الكرة بالرأس وسقط الثنائي ومعها صافرة إبراهيم نور الدين.

وعقب الركلة اقتحم جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أرض الملعب وطالب بأن يلعب أحمد دويدار مدافع الفريق ركلة الجزاء ولم يهدأ حتى أمسك بها دويدار.

ورصدت كاميرا FilGoal.com ركلة دويدار على طريقة "بانينكا" ثم احتفاله مع الجهاز الفني.

ويظهر الجهاز الفني للمقاولون العرب وهو يصفق لإبراهيم نور الدين حكم المباراة تهكما على صحة ركلة الجزاء.

شاهد اللقطة من الملعب

تصوير / أحمد مصطفى

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فيديو اليوم السابع

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