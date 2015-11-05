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مدرب الزمالك لـ في الجول: فيريرا رفض خوض المعسكر في البرتغال لسببين

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مدرب الزمالك لـ في الجول: فيريرا رفض خوض المعسكر في البرتغال لسببين مدرب الزمالك لـ في الجول: فيريرا رفض خوض المعسكر في البرتغال لسببين

أكد علاء عبد الغني مدرب الزمالك أن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق رفض أن يدخل النادي الأبيض في معسكر مغلق بالبرتغال لسببين.

وكان الزمالك يفاضل بين ثلاثة عروض هم الإمارات والبرتغال وهولندا. لكن الاتجاه الأكبر يميل للإتجاه إلى الخليج.

وقال عبد الغني لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "فيريرا رفض خوض المعسكر في البرتغال لأنه يرى أن درجة الحرارة ستكون منخفضة في هذا التوقيت من العام هناك".

وأضاف "يريد فيريرا أن يجعل اللاعبون يتدربون في مناخ مشابه لمصر لهذا فضّل الإمارات".

وتابع "السبب الثاني إلى أن الدوري في البرتغال منتظم، لهذا من الصعب أن يخوض مباريات ودية مع فرق كبرى من الدوري البرتغالي".

وأشار عبد الغني "يريد فيريرا أن يلعب مباريات ودية مع فرق قوية.. ولهذا الاتجاه الأكبر هو الدخول في معسكر بالإمارات لمدة أسبوعين".

ومنح الزمالك راحة للاعبيه لمدة أسبوعين بسبب انضمام 13 لاعبا للمنتخب الأول والأوليمبي لخوض مباريات دولية. يعود بعدها الفريق للدخول في معسكر.

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