تحليل في الجول - خطر المقاصة الأكبر على الأهلي.. ونقطة ضعفه الأبرز

هو لاعب لفت الأنظار بشدة الموسم الماضي بقميص اتحاد الشرطة والآن هو أحد هدافي المسابقة بعد ثلاث جولات فقط من الدوري المصري الممتاز.

سيكون المهاجم الغاني نانا بوكو الخطر الأكبر على مرمى الأهلي حين يستضيف الأخير فريق مصر المقاصة الخميس في الأسبوع الرابع من المسابقة التي حقق فيها ثلاثة انتصارات متتالية حتى الآن.

فلقد ظهر صاحب الـ22 عاما بشكل لافت مع النادي الفيومي وسجل أهداف فريقه الثلاثة الأخيرة التي تعادل بها بهدف لمثله مع المصري وتفوق بثنائية دون رد على سموحة.

بخلاف القوة البدنية والسرعة المعتادة عند المهاجمين أصحاب البشرة السمراء يتميز نانا بوكو بدقة التسديد وسرعة اتخاذ القرار أمام المرمى مما يجعله لاعبا مزعجا لأي دفاع.

الكرات العرضية

وماذا عن نقطة ضعف مصر المقاصة الأبرز؟ ستلاحظها بلا شك إذا تابعت كيف استقبلت شباكه هدف من الشرطة وأخر من المصري.



>أهداف مباراة مصر المقاصة و إتحاد الشرطة (1 - 1... by youthkora

دفاع المقاصة كارثي في التعامل مع الكرات العرضية. الأمر الذي قد يكلفه كثيرا خاصة مع وجود مهاجم يجيد ضربات الرأس مثل جون أنطوي.

وقد تستغل الجبهة اليمنى القوية في الأهلي هذا الأمر لصناعة العديد من العرضيات لمهاجم الإسماعيلي والشباب السعودي السابق.