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قمة تاريخية بين السيسي وديفيد كاميرون .. والرئيس يستكمل مباحثاته في لندن

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قمة تاريخية بين السيسي وديفيد كاميرون .. والرئيس يستكمل مباحثاته في لندن قمة تاريخية بين السيسي وديفيد كاميرون .. والرئيس يستكمل مباحثاته في لندن

وديفيد كاميرون – أرشيفية

يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مباحثاته الهامة في لندن، لليوم الثاني على التوالي، خلال زيارته إلى المملكة المتحدة، التي وصلها أمس الأربعاء، ويختتمها يوم غد الجمعة.

ويستهل السيسي، لقاءاته بإجراء مباحثات مع نخبة من خبراء المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، يعقبه لقاء مع المدير التنفيذي لشركة “بريتش جاز” هيلجي لوند حول استثمارات الشركة في قطاع النفط والغاز بمصر.

ويجري الرئيس السيسي، ظهر اليوم الخميس، مباحثات مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في داوننج ستريت، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ومحاربة الإرهاب، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات في سوريا وليبيا.

ويقيم رئيس الوزراء بريطانيا حفل غداء على شرف الرئيس السيسي، بحضور عدد من الوزراء المصريين والبريطانيين, في لفتة تؤكد على مدى الحفاوة التي توليها البريطانية للرئيس السيسي.

كما يعقد الرئيس عصر اليوم، اجتماعًا مع عدد من البرلمانيين البريطانيين، بحضور وزير شؤون الشرق الأوسط, توباياس إلوود, تتناول الانتخابات البرلمانية الجارية في , والتي تعد الاستحقاق الثالث في خطة خارطة الطريق, والتي شملت أيضا إقرار الدستور واجراء الانتخابات الرئاسية.

ويلتقى الرئيس السيسي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية, السير سوما شاكرابارتي، لبحث المشروعات التي سيمولها البنك في مصر، عقب قرار مجلس المحافظين باعتماد مصر دولة عمليات في البنك.

ويحضر الرئيس السيسي عشاء عمل بحضور عدد من المسؤولين البريطانيين والمصريين, من بينهم وزير التجارة والاستثمار اللورد موود، ووزير شؤون الشرق الأوسط, وعدد من رجال الأعمال، وسيلقي الرئيس خلال حفل العشاء كلمة تتناول العلاقات بين مصر وبريطانيا في المجالات السياسية والاقتصادية.

ومن المقرر أن يختتم الرئيس السيسي زيارته إلى لندا غدا الجمعة بلقاء وزير الدفاع البريطاني, مايكل فالون, لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

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