الدوري الأوروبي - النني يسعى للثأر في البرتغال.. وكوكا المتصدر في مهمة صعبة

غاب عن لقاء فريقه الأخير في المسابقة ضد صاحب المركز الـ12 في الدوري البرتغالي فخسر بازل على ملعبه بهدفين لهدف والآن يسعى للثأر.

يحل النجم المصري محمد النني ضيفا على فريق بيلينينسش في العاصمة لشبونة الخميس ويسعى للفوز حتى يحافظ على صدارة المجموعة التي تغلب فيها على ليخ بوزنان البولندي وفيورنتينا في الجولتين الأولتين.

ويطمح بازل للثأر من الفريق البرتغالي الذي فاز بلقاء الذهاب في سويسرا بهدفين لهدف في الجولة الماضية.

وقد يعود لاعب المقاولون العرب السابق للتشكيلة الأساسية بعدما شارك في فوز الفريق الأخير في الدوري 2-1 على فادوز السبت الماضي.

بازل يتصدر بـ6 نقاط يليه ليخ وبيلينينسش بـ4 نقاط ثم الفيولا بـ3 نقاط بعد الثلاث جولات الأولى من مباريات المجموعة التاسعة في الدوري الأوروبي.

كوكا

وتنتظر المهاجم المصري أحمد حسن كوكا مهمة صعبة في ملعب فيلدروم بفرنسا حين يحل ضيفا على فريق مارسيليا الذي سجل أمامه هدفا في لقاء الذهاب الذي انتهى لسبورتينج براجا 3-2.

وإذا استطاع براجا الفوز على صاحب المركز الـ12 في الدوري الفرنسي فإنه سيضمن التأهل لدور الـ32 وسيؤمن إلى حد كبير صدارة المجموعة قبل آخر جولتين.

يتصدر براجا المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) يليه سلوفان التشيكي بـ4 نقاط ثم مارسيليا 3 وأخيرا جرونينجن الهولندي بنقطة واحدة.