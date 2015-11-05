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أوقاف القليوبية: تجديد مساجد الأهالى بعد موافقة الوزارة

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أوقاف القليوبية: تجديد مساجد الأهالى بعد موافقة الوزارة أوقاف القليوبية: تجديد مساجد الأهالى بعد موافقة الوزارة
أصدر الشيخ صبرى دويدار، وكيل أول وزارة الأوقاف بالقليوبية، تعليمات مشددة بعمل تقرير هندسى قبل إصدار أى تصاريح إحلال وتجديد مساجد للأهالى بالمحافظة إلا بقرار من وكيل الوزارة.

وأضاف فى تصريح صحفى أنه لم يتم الموافقة على إحلال وتجديد مسجد صالح لمدة 10 سنوات، مشيرا أنه يوجد بعض المواطنين يقومون بطلب إحلال وتجديد مساجد حالتها جيدة وذلك لرغبتهم فى تلقى تبرعات وهدفهم الحصول على جانب من التبرعات لهم.

وقال وكيل وزارة الأوقاف إن مثل هؤلاء المواطنين الذين يقومون بتلك الأفعال سينالون عقابهم عند الله أشد العذاب لاستغلالهم مساجد الله فى غير هدفها، والحصول على تبرعات.

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مصر 365