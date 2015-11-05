تعرف على أسباب التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية من مشاكل الأنف، حيث يعانى كثير من الأشخاص من وجود التهابات بالجيوب الأنفية وهناك عدة أسباب لالتهاب الجيوب الأنفية والتى تؤثر بطريقة أو بأخرى على حدوث مشاكل بالأنف تتعلق بالتنفس والكلام والصداع. التهاب الجيوب الأنفية

>وعن التهاب الجيوب الأنفية يقول دكتور فادى سمير لوقا استشارى جراحة الأنف والأذن بالمعهد القومى للسمع والكلام، إن التهاب الجيوب الأنفية هو عبارة عن إصابة الغشاء المخاطى المبطن للأنف، مما يتسبب فى حدوث التهاب بالجيوب كما يعد إصابة الأنف بميكروب بيموكوكس أحد أسباب التهابات الجيوب الأنفية. أسباب التهابات الجيوب الأنفية

>واستكمل د. فادى قائلا هناك عدة أسباب لالتهاب الجيوب الأنفية تساهم فى زيادة فرص إصابة الشخص بالتهاب الجيوب الأنفية وأهمها:

>1)الإصابة بالتهابات الحلق خاصة فى حالة إهمال تلقى العلاج المناسب مما يتسبب فى التهاب الجيوب الأنفية.

>2)التهاب اللوزتين أحد أسباب التهاب الجيوب الأنفية فى حالة تكرار الالتهاب اللوزتين وإهمال علاجها.

>3)نقص مناعة الجسم أحد أسباب التهاب الجيوب الأنفية وزيادة فرص الإصابة بميكروب بيموكوكس المسببة لالتهاب الجيوب الأنفية. نصائح ضرورية لتجنب التهاب الجيوب الأنفية

>وأضاف د. فادى يجب على الأشخاص فى حالة الإصابة بالأمراض السابق ذكرها ضرورة الاهتمام بتلقى العلاج المناسب لتجنب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، نظرا لأن إهمال العلاج التهاب اللوزتين والحلق أحد أسباب التهابات الجيوب الأنفية.

شبكةعيونالإخبارية

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